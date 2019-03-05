Опубликованы первые фото китайских Су-35

В Сети обнародованы фото истребителей Су-35 ВВС КНР. Боевые самолеты российского производства стоят на аэродроме в Суйцзы в провинции Гуандун.

Снимки опубликованы в сообществе «Военный осведомитель». На фото изображен не только российский истребитель, но и китайский персонал, а также компактный тягач, способный проехать под «брюхом» боевого самолета.

Ранее сообщалось, что поставки Су-35 Китаю по контракту 2015 года завершены. Однако полная реализация договоренностей состоится только в 2020 году, так как они подразумевают не только поставки самолетов.

Китайская народная республика стала первым зарубежным покупателем российского истребителя поколения 4++. Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 по своим характеристикам вплотную приближен к машинам пятого поколения.