Произвол в пермской «Пятерочке»: сотрудники накинулись на клиента из-за просроченных продуктов

В Перми сотрудники супермаркета «Пятерочка» накинулись на общественника, указавшего им на просроченный торт.

Происходящее молодой человек снял на камеру и выложил в социальных сетях. Общественник показал сотрудникам магазина, что у продукта истек срок годности и он не должен лежать на прилавке.

Однако работники магазина отказались признавать его правоту, пошли на конфликт с ним, угрожали и ругались матом. Общественник написал заявление в полицию.

Представитель общественной организации рассказал Ura.ru, что явился в «Пятерочку» с проверкой после того, как одну из покупательниц якобы обвинили в краже мяса. По словам молодого человека, нападки на женщину были безосновательны.

Представители сети «Пятерочка» проводят в магазине служебную проверку.