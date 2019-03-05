Произвол в пермской «Пятерочке»: сотрудники накинулись на клиента из-за просроченных продуктов
Скандальный инцидент произошел в одном из магазинов торговой сети «Пятерочка».
© Видео: URA.RU, ВКонтакте
В Перми сотрудники супермаркета «Пятерочка» накинулись на общественника, указавшего им на просроченный торт.
Происходящее молодой человек снял на камеру и выложил в социальных сетях. Общественник показал сотрудникам магазина, что у продукта истек срок годности и он не должен лежать на прилавке.
Однако работники магазина отказались признавать его правоту, пошли на конфликт с ним, угрожали и ругались матом. Общественник написал заявление в полицию.
Представитель общественной организации рассказал Ura.ru, что явился в «Пятерочку» с проверкой после того, как одну из покупательниц якобы обвинили в краже мяса. По словам молодого человека, нападки на женщину были безосновательны.
Представители сети «Пятерочка» проводят в магазине служебную проверку.