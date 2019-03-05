Клинтон отказалась от борьбы за президентство
Бывшая госсекретарь, уже проигравшая одни президентские выборы, решила, что не будет претендовать на пост главы Белого дома в 2010 году.
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Хиллари Клинтон пропустит избирательную кампанию в 2020 году и больше не будет принимать участие в президентских выборах. Об этом она сообщила в эфире принадлежащего CNN канала News 12.
«Я не буду баллотироваться, но я буду продолжать работать и отстаивать то, во что я верю. Я хочу, чтобы люди понимали, что я продолжу выступать. Я никуда не уйду», - сказала она.
Ранее, в январе, CNN со ссылкой на нескольких близких к Клинтон источников сообщал, что бывшая госсекретарь, скорее всего, примет участие в новых президентских выборах.
Хиллари Клинтон уже претендовала на пост президента в 2016 году, но кандидат от Демократической партии проиграла республиканцу Дональду Трампу, набравшему примерно на 2% больше голосов избирателей.