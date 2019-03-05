Гора из «Игры престолов» поднял 474 кг и установил мировой рекорд: видео

Профессиональный пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернсон, сыгравший в роли Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов», стал самым сильным человеком в мире. Он поднял вес в 474 килограмма и побил свой собственный мировой рекорд в становой тяге.

Артист занял первое место на турнире Arnold Strongman Classic в городе Колумбус (штат Огайо). Видеозаписью с соревнований он поделился в своем Instagram-аккаунте. Он поблагодарил подписчиков за поддержку и пожалел, что не смог поднять полтонны.

Бьернсона поздравил организатор турнира, семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия» и бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер. Он вручил Хафтору денежный приз в размере 72 тысяч долларов.