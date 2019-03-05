В Томске рухнула крыша жилой пятиэтажки: кадры с места

В многоквартирном жилом доме в Томске под тяжестью снега провалилась крыша. Инцидент произошел на улице Вершинина.

По данным МЧС, крыша жилого кирпичного дома стала жертвой критической снеговой нагрузки. Фрагмент крыши просто не выдержал давления.

«В 5-этажном жилом кирпичном доме из-за снеговой нагрузки частично обрушилась стропильная часть кровли на общей площади 200 квадратных метров», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Томской области.

По данным местных СМИ, управляющая компания жилого дома игнорировала свои обязанности и за всю зиму убрала снег всего один раз. Обрушение крыши стало шоком для жителей последнего, пятого этажа.

«Меня всю трясло и колотило, давление аппарат не показывал, настолько подскочило. В результате у меня в потолке дыра и труба торчит», - цитирует местный телеканал ТВ2 жительницу по имени Галина.

В результате аварии оказались повреждены коммуникации, несколько подъездов затопило. Квартиры, кроме тех, которые располагались непосредственно под крышей, не пострадали. Никто из жителей здания, к счастью, тоже не пострадал.