«Театр будущих военных действий?»: зачем НАТО проводит учения у границ РФ

Интенсивность учений НАТО у границ России превысила показатели времен холодной войны. Подразделения армии США размещаются на территории Польши и в Прибалтике. Американские ракетные корабли зачастили в Черное, Балтийское и Баренцево моря. По мнению ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Владимира Козина, они отрабатывают будущий театр военных действий.

«Разведывательная авиация НАТО увеличила свою активность около наших границ тоже на Балтике и в районе Черного моря в 10 раз. Если посмотреть на еженедельные отчеты о приближении НАТОвских самолетов к нашим рубежам, там получается 15-20 таких вот приближений», - констатировал эксперт.

По его словам, размещая свои подразделения вблизи границ России и проводя учения, они знакомят экипажи авиасредств, корабельные группировки, сухопутные силы, силы быстрого развертывания с возможным театром военных действий.

«Они отрабатывают будущий театр военных действий. Первоначально там планировалось 8 тысяч человек сил быстрого развертывания НАТО. Сейчас уже больше 40 тысяч», - добавил Козин.

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