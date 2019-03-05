Власти придумали, как бороться с воровством газа

В России будет создана единая система по определению материального ущерба при хищении газа. Разработкой новой методики занимается кабинет министров, сообщает «Известия». Методика поможет в том числе при борьбе с несанкционированными подключениями к газовым сетям, а в дальнейшем позволит вскрывать масштабные схемы воровства газа, идентичные тем, которые были организованы группой, куда входил советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

Член комитета Совфеда по экономической политике Юрий Важенин считает, что крупные газовые хищения связаны со сложностью подсчета материального ущерба при воровстве голубого топлива. В октябре прошлого года он внес в Госдуму поправки в закон о газоснабжении. В соответствии с ними предлагается наделить правительство правом утверждать методику расчета ущерба, возникшего при несанкционированных подключениях к газовым сетям и приборам учета голубого топлива.

Напомним, сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседания Совета Федерации. Его обвиняют в двух убийствах и давлении на свидетелей. В тот же день был арестован его отец, Рауль Арашуков, советник главы «Газпром межрегионгаза», которого обвиняют в создании ОПГ и хищении газа на общую сумму более 30 миллиардов рублей. По версии следствия, по поручению Арашуковых заключались контракты с предприятиями газовой отрасли на поставку большего объема газа, чем было нужно. После этого остатки топлива похищали и продавали за наличный расчет.

Кроме того, Следственный комитет России провел более 70 обысков у подозреваемых по делу Арашуковых и выявил кустарные врезки в трубопроводы и незаконные поставки газа в обход приборов учета. Обыски проводились в 22 населенных пунктах, в том числе на нескольких предприятиях в Карачаево-Черкесии, Дагестане и на Ставрополье.