Опубликовано видео задержания экс-главы Каменска-Уральского

Следственный комитет России опубликовал видео задержания бывшего мэра города Каменск-Уральский Михаила Астахова. Он обвиняется в получении взятки от одной из стройфирм в размере 6 млн рублей и автомобиля в обмен на подписание ряда актов на возведение объектов.

Следствие установило, что в действительности работы, оговоренные в упомянутых документах, не были выполнены, хотя строительная компания получила всю положенную ей по договорам сумму.

Преступление было совершено еще в 2014 году, а задержали Астахова, тогда еще главу Каменска-Уральского, 12 мая 2018 года в аэропорту.

На сегодняшний день расследование в отношении чиновника полностью завершено и дело передано в суд. Астахову предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере».