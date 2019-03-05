Эксперт оценил изъятие противокашлевых средств с рынка РФ

Изъятие с российского рынка лекарства от кашля «Эриспирус» не окажет влияние на потребителей. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По мнению эксперта, изъятие является рутинной процедурой для функционирования рынка. В число задач Росздравнадзора входит регулярный мониторинг препаратов. В случае обнаружения возможного вреда для здоровья служба изымает препарат из продажи, и это абсолютно нормально. Потребители могут не беспокоиться, потому что на рынке остается более сотни противокашлевых средств.

«Паники никакой не должно быть, поскольку эти препараты есть, чем заменить. На российском рынке противокашлевых препаратов сегодня более ста. Волноваться совершенно не о чем. Российский рынок от этого не обеднеет. Кому, наверное, будет плохо - тем фирмам и организациям, которые занимаются производством и реализацией данного лекарственного препарата», - отметил Зайцев.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор снял с продажи лекарство «Эриспирус», в котором содержался фенспирид. Это уже третье противокашлевое средство, которое отзывается с рынка из-за содержания упомянутого компонента. Первыми двумя стали «Эреспал» и «Эпистат». Согласно исследованию, при приеме фенспирид может «удлинять интервалы QT на электрокардиограмме».