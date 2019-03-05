На некачественную или несвоевременную медпомощь нашли управу

Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественную или несвоевременную медицинскую помощь. Ведомство представило свои поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В законопроекте прописано: государственное медучреждение - будь то городская больница или поселковая поликлиника - обязано создать все условия, чтобы оказанная больным помощь точно соответствовала клиническим рекомендациям.

В прошлом году они (рекомендации) были подробно разработаны отдельно для каждого заболевания - от диагностики до лечения и профилактики. По одному только гриппу документ насчитывает больше сотни страниц.

Если лечение не отвечает требованиям, должностное лицо может быть оштрафовано на сумму до 20 тысяч рублей, а организация - до 70 тысяч.

Поправки касаются и чиновников. В Минздраве предлагают ввести ответственность для органов государственной власти - за неисполнение своих полномочий в сфере охраны здоровья.