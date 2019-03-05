AliExpress запускает в России продажу автомобилей

Китайская торговая онлайн-площадка AliExpress запускает с 5 марта продажу автомобилей в России. Об этом сообщил официальный представитель корпорации.

Как пишет «КоммерсантЪ», первым партнером AliExpress станет китайский производитель машин Chery. На онлайн-площадке выставят модели Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7 вместе с комплектующими и аксессуарами к ним.

В будущем, добавляет издание, маркетплейс будет расширен, но с какими автопроизводителями еще намерен сотрудничать AliExpress, не уточняется.

В AliExpress объяснили решение заняться продажей авто в России тем, что в корпорации замечают рост интереса покупателей к машинам и мотоциклам на протяжении длительного времени.

Открытая в 2010 году AliExpress является одной из крупнейших торговых онлайн-площадок в мире и входит в Топ-35 самых посещаемых сайтов в интернете. Аудитория площадки составляет более 20 миллионов человек.