Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy

Вокалист культовой группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой, поскольку не смог пережить расставание с женой - Маюми Каи. С таким утверждением выступило издание Daily Mail.

Как пишет таблоид, после разрыва с японской моделью и диджеем у Флинта началась депрессия, с которой он так и не справился.

Из публикации также стало известно, что всего за двое суток до кончины вокалист участвовал в марафоне. Причем, отмечает газета, музыкант находился в хорошем настроении и выглядел здоровым.

Кит Флинт был найден мертвым в своем доме Великобритании утром 4 марта. Смерть солиста The Prodigy подтвердила полиция и его коллеги.