«Их невозможно остановить»: индийских фермеров запугали попугаи-наркоманы

Фермеры индийского штата Мадхья-Прадеш жалуются на поведение местных попугаев, из-за которых страдает их сельскохозяйственная деятельность. Зависимые от наркотика птицы атакуют поля с маковыми растениями.

Как сообщает местный телеканал NDTV, местные не понимают, как им бороться с попугаями-наркоманами. Фермеры использовали громкоговорители и петарды для отпугивания, взывали о помощи к властям, однако ничего не принесло результата. Обезумевшие порочные птицы не обращают внимания на угрозы, массово атакуют поля и уносят с собой стебли растений.

«Мы пытались издавать громкие звуки, даже использовали петарды, чтобы напугать птиц. Но ничего не помогло… Большая группа попугаев питается этими растениями около 30-40 раз в день, а некоторые даже улетают с ними. Это влияет на продукт», - рассказал фермер по имени Нандкишор.

По словам местных жителей, они и так находятся на грани выживания, поскольку отсутствие дождя вызвало трудности с выращиванием урожая. Попугаи только усугубляют положение, и фермеры до сих пор не понимают, каким образом им справиться с этой напастью.