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«Должен умереть в диких муках» - украинские националисты угрожают Гордону убийством

Андрей Аркадьев
08:15 05.03.2019
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон обвинил членов националистической партии «Свобода» в угрозах физической расправы.
«Должен умереть в диких муках» - украинские националисты угрожают Гордону убийством
© Фото: Дмитрий Гордон, Facebook

В адрес украинского телеведущего Дмитрия Гордона поступают угрозы физической расправы со стороны националистов. Об этом журналист сообщил на своем Youtube-канале.

По словам ведущего, угрозы стали поступать после того, как он в эфире Politeka On-line критически высказался о лидере украинских националистов во Второй Мировой войне - Степане Бандере.

Гордон призвал власти страны обратить внимание на травлю со стороны представителей украинской националистической партии «Свобода», бывшего депутата Верховной Рады Украины от Львовской области Ирины Фарион и замглавы Кировоградского областного совета Игоря Степуры.

Фарион назвала Гордона «подлецом, который должен умереть в диких муках», а Степура пожелал, чтобы телеведущий «сдох, следом за Бузиной», имея ввиду убитого в 2015 году в Киеве писателя и журналиста Олеся Бузину.

«Я требую от всех глав силовых структур отреагировать на призывы о моем убийстве со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры», - записал Гордон в своем видеообращении.

Журналист пообещал обратиться с жалобой на угрозы убийства к генпрокурору Украины Юрия Луценко, а также потребовал от силовых структур и президента страны Петра Порошенко оценки угроз со стороны националистов.

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