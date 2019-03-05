Сноуден спустя годы переиграл АНБ

АНБ решило закрыть печально известную программу слежки за американскими и не только гражданами - PRISM, которую ранее рассекретил Эдвард Сноуден. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ежегодно при помощи этой программы спецслужбы США получали данные о сотнях миллионов частных звонков и электронных сообщений. Теперь же, как утверждает газета, АНБ больше не видит особой необходимости в этом.

Официально в АНБ пока комментариев относительно закрытия программы слежки не давали.

Эдвард Сноуден, ранее работавший на АНБ, раскрыл программу слежки организации за гражданами в 2013 году, после чего бежал из страны сначала в Гонконг, а потом остался в России. В нашей стране он получил вид на жительство.

Российские власти отказались экстрадировать Сноудена в США. Как пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, Сноуден сам должен решить, в какой стране он хочет жить.