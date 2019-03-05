Специалисты рассказали, как правильно выбрать цветы к 8 Марта

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в преддверии Международного женского дня дала россиянам советы по выбору цветов к празднику.

Специалисты рекомендуют покупать полураспустившиеся цветы с бутонами, сообщается на сайте надзорного ведомства. Стоит обратить внимание на «рубашечный лист», обхватывающий цветок.

Если он плотно прилегает к бутону - значит, цветок еще свежий. При осторожном отгибании цветка он должен легко возвращаться на прежнее место.

Также при выборе цветов необходимо присматриваться к стеблю и листьям растения, которые должны иметь насыщенный зеленый окрас.

Не рекомендуется брать цветы, украшенные блестками или окрашенные в неестественный цвет, поскольку подобный прием может отвлечь внимание покупателя от свежести цветов.

Для того, чтобы цветы стояли дома дольше, не стоит помещать их в слишком холодную воду, лучше ставить в воду комнатной температуры, стебли растений следует регулярно подрезать, а нижние листья убрать, чтобы они не гнили и не разлагались в воде.

Розы, тюльпаны и гвоздики дольше не вянут, если в воду добавить немного сахара. Кроме того, не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны.