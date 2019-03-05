В США заявили о готовности к переговорам с Россией по ДРСМД

В Вашингтоне заявили о готовности к диалогу с Москвой по Договору о РСМД - уже на следующий день после того, как указом президента Владимира Путина Россия приостановила выполнение этого соглашения.

О готовности к переговорам сообщил представитель Госдепартамента США. При этом он оговорился, что диалог состоится при выполнении ряда условий.

«Привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров, поддается проверке и является обязательным к исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства»,- цитирует его ТАСС.

При этом представитель ведомства традиционно обвинил Россию в том, что она к подобным необходимым шагам якобы не готова.

В указе, подписанном Путиным накануне, напомним, говорится, что Россия пошла на приостановление действия договора из-за нарушений Вашингтоном своих обязательств по ДРСМД. Выполнение договора приостановлено до устранения американцами допущенных ими нарушений.