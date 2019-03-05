Остаточне прощавай: РФ произвела последнюю ракету «Союз» с украинскими деталями

Россия закончила производство ракет-носителей «Союз-ФГ» с украинскими системами управления. Недавно была изготовлена последняя такая ракета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, у РФ остались всего три неиспользованных ракеты с украинскими комплектующими в системе управления. Они будут использованы для пуска к МКС пилотируемых кораблей «Союз» 12 марта, 6 июля и 25 сентября.

«После прекращения эксплуатации "Союза-ФГ" будут продолжать пускаться ракеты "Союз-2" с системой управления российского производства», - отметил источник.

Ранее стало известно, что Россия запустила первую в 2019 году ракету. Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A отправили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Всего в нынешнем году планируется совершить 45 космических пусков.