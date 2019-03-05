Сирийских беженцев из лагеря Эр-Рукбан обеспечат рабочими местами

Текстильная фабрика в разрушенной боями Восточной Гуте расширяет производство. Это позволит обеспечить работой сирийских беженцев из лагеря Эр-Рукбан.

Во время войны данное предприятие поставляло в армию стерильные бинты, причем производство не останавливалось, даже когда завод оказался на линии фронта.

В окружении боевиков рабочих доставляли на БМП через единственную улицу, которая простреливалась со всех сторон. Теперь же, после освобождения большей части страны, фабрика перешла на пошив военной формы.

«Ситуация была ужасная - вокруг террористы, бои идут практически на территории завода, по нам стреляют, на крыше взрываются мины. Но мы знали, что наши бинты нужны тысячам раненых, поэтому продолжали работать», - вспоминает инженер по имени Наби Мансур.

У самого входа на фабрику после ухода боевиков была установлена стена памяти. На ней аккуратно выведены имена 25 ее сотрудников - все они погибли на своем рабочем месте.