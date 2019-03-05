В Бурятии произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах от поселка Усть-Баргузин.
© Видео: Анжелика Чернигина, Facebook © Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
В Бурятии вечером 4 марта около 9 часов вечера произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,6 баллов по шкале Рихтера.
Как сообщает региональное управление МЧС, эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах от поселка Усть-Баргузин.
По данным спасательного ведомства, разрушений в результате землетрясения нет. Сообщений о пострадавших в результате ЧП также не поступало.