Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Второго пациента в истории удалось полностью излечить от ВИЧ. Этого удалось добиться, использовав трансплантацию стволовых клеток человека, имеющего врожденный иммунитет к вирусу.

Как сообщает New York Times, пациент страдал от ВИЧ-положительного статуса на протяжении пятнадцати лет. В 2016 году ему диагностировали рак – это стало переломным моментом, после которого мужчина согласился на пересадку стволовых клеток.

«Это должно вдохновить людей, дать им понять, что излечение – это не несбыточная места, это достижимо», - поделился нидерландский вирусолог Аннемари Венсинг из Медицинского центра Утрехт.

Первым полностью излеченным от ВИЧ человеком стал так называемый «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун. Его вылечили с помощью той же самой процедуры – пересадки стволовых клеток. Это произошло в 2007 году. Через три года врачи провели повторное исследование, которое подтвердило отсутствие клеток вируса в крови. Браун до сих пор живет в США и управляет фондом по борьбе с ВИЧ-инфекцией.