С российского рынка будет изъят третий препарат от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) изымает с российского рынка препарат от кашля «Эриспирус», содержащий фенспирид. Выводятся из обращения таблетки и сироп сообщает «Интерфакс». Также у лекарства отзываются регистрационные удостоверения.

Ранее из-за содержания фенспирида с продаж были изъяты «Эреспал» и «Эпистат». Решение принято в связи с тем, что при приеме было выявлено «удлинение интервалов QT на электрокардиограмме» у пациентов, принимавших другой препарат, содержащий фенспирид - «Эреспал».

Отмечается, что при употреблении «Эриспируса» такого влияния не зафиксировано, однако лекарство решили отозвать в качестве предупреждающей меры и в целях безопасности.