В России могут установить минимальную цену на пиво

В России могут ввести минимальную розничную цену на пиво в магазинах. Соответствующее предложение уже отправил в министерство финансов РФ Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции.

Как сообщают «Известия», по версии производителей, МРЦ за бутылку пива объемом 0,5 литра должен составить 35 рублей. На данный момент в розничной торговле минимальная цена бутылки пива составляет около 30 рублей, в среднем аналогичный объем продается за 50-60 рублей.

По мнению авторов инициативы, введение МРЦ позволит улучшить качество продукта, поскольку невысокая цена может говорить о сомнительном производстве и качестве ингредиентов. Кроме того, встает вопрос о легальности создания такого продукта.

В Минфине, по словам главы департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова, в целом одобряют озвученное предложение. Однако перед рассмотрением введения МРЦ на пиво в ведомстве намерены произвести детальные расчеты.

Сейчас в России действуют минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Так, МРЦ на бутылку водки составляет 215 рублей, шампанского - 164 рубля, бренди - 307 рублей, а коньяка - 388 рублей.