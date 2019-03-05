Названы самые угоняемые автомобили в России

Эксперты «АльфаСтрахования» назвали марки автомобилей, которые чаще всего угоняли в России в прошлом году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Рейтинг самых популярных у похитителей авто возглавил американский внедорожник Cadillac Escalade. Частота угона этой модели в прошлом году составила 2,32%. Следом за ним расположился Lexus LX с результатом в 1,23%.

Третье место по числу угонов досталось внедорожнику Jeep Grand Cherokee с показателем в 0,87%. В 2017 году эта тройка также была очень популярна.

На четвертом месте оказался бизнес-седан Toyota Camry - 0,58% этих авто стали объектами кражи в прошлом году. Замкнул пятерку лидеров кроссовер Hyundai Santa Fe с частотой угонов в 0,48%.

В первую десятку рейтинга также вошли BMW 7-series (0,38%), Toyota Land Cruiser (0,37%), KIA Optima (0,34%), Hyundai Tucson (0,32%) и Lexus RX (0,28%).