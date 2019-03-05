СМИ узнали, что солист The Prodigy делал перед смертью

Солист группы The Prodigy Кит Флинт всего за двое суток до своей смерти участвовал в марафоне на пять километров. Об этом пишет Daily Mail.

Артист принимал участие в забеге в британском городе Челмсфорд и преодолел дистанцию за 21 минуту и 22 секунды.

Очевидцы утверждают, что музыкант находился в хорошем настроении и выглядел здоровым.

Уже через двое суток 49-летнего Флинта нашли мертвым в собственном загородном доме. Артист покончил жизнь самоубийством - об этом сообщили его коллеги.

Ранее Флинт говорил о возможности закончить жизнь самоубийством. Причиной такого исхода могла стать депрессия из-за расставания с супругой.