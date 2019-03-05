Гуайдо рассказал, как пересек границу Венесуэлы

Самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе продемонстрировал паспорт с печатью о пересечении госграницы – таким образом он решил доказать, что попал в страну «открыто и законно».

Ранее представители официальных властей заявили, что лидер оппозиции будет задержан при попытке пересечении границы, так как он нарушил запрет суда на выезд из Венесуэлы. Но Гуайдо прибыл в страну через международный аэропорт. Правда, в сопровождении послов Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Перу, Германии, Франции, Испании и других стран, написал в своем Instagram Гуайдо.

После приезда Гуайдо в Каракас некоторые сотрудники погранслужбы покинули свои посты, другие хотели сделать с политиком селфи. В конечном итоге лидер оппозиции получил штамп о пересечении границы.

Ранее США «угрожали» всем, кто будет препятствовать безопасному возвращению Гуайдо в Венесуэлу, «решительным ответом» со своей стороны.

Напомним, Гуайдо покинул страну 22 февраля. Все это время он посещал ряд стран Латинской Америки. В Венесуэле в отношении к оппозиционного лидера начато расследование, заморожены его банковские счета.