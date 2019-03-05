Косолапый вор: разграбивший избушку медведь попался на видео

Фоторегистраторы на территории Саяно-Шушенского заповедника запечатлели медведя, который активно «хозяйничает» в переходной избе на реке Синяя.

На кадрах видно, как медведь открывает дверь - ведет себя смело и уверено, вынимает по очереди вещи из жилища.

Оказалось, что такое «наведение порядка» - обычное занятие для медведей. Животных привлекают резкие незнакомые запахи, перед которыми они не могут устоять. Хищники способны с легкостью найти запасы продуктов, прокусить зубами консервы и даже сломать домашнюю мебель.

По словам сотрудников заповедника, медведи часто посещают такие избушки.