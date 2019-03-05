США лишат Индию и Турцию торговых льгот

Дональд Трамп заявил о намерении отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией. Соответствующее уведомление президент США направил в конгресс.

Как указано в документе, Турция лишится статуса «развивающейся страны-реципиента торговых льгот» на основании «уровня экономического развития страны». Так, по словам Трампа, в Турции за все годы участия в льготной программе заметно выросла экономика, повысился уровень доходов населения и снизилась бедность.

Индия же лишится торговых льгот из-за того, что «не смогла гарантировать США, что обеспечит равный и приемлемый доступ» к своим рынкам, как это предусмотрено договором.

Когда решение вступит в силу, индийские и турецкие товары, попадавшие под программу, при ввозе в Соединенные Штаты будут облагаться таможенными пошлинами на общих основаниях.

Всеобщая система преференций в рамках ВТО предполагает односторонние торговые льготы для развивающихся стран.