Момент схода лавины на оживленную трассу снял видеорегистратор

Видеорегистратор в автомобиле запечатлел момент схода снежной лавины на шоссе в американском штате Колорадо. По дороге в этот момент двигались несколько автомобилей, которые оказались буквально погребены под слоем снега.

Кадры опубликовал в Сети один из водителей. По словам мужчины, он вместе со своей семьей направлялся на горнолыжный курорт, когда попал под лавину.

Житель США также снял последствия катаклизма, где видно, как люди пытаются откопать свои транспортные средства и им помогают другие очевидцы.