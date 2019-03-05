В страшном ДТП разбился автобус с футбольной командой: видео

Очевидцы опубликовали в Сети видео с места ДТП с пассажирским автобусом. Трагедия произошла вблизи городов Консепсион-де-ла-Вега и Харабакоа в Доминиканской Республике.

В результате трагедии погибли пять человек. Около 50 получили травмы.

В автобусе ехали игроки футбольной команды из Гаити. На кадрах видно, как на месте ДТП работают спасательные службы, а местные жители сами помогают пострадавшим. Всех их доставили в ближайшие больницы.

По предварительной версии, водитель вылетел с трассы из-за того, что у автобуса отказали тормоза.