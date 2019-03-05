Ученые обнаружили пользу от ожирения

Лишний вес способен защитить человека от смерти после инсультов. К такому выводу пришли ученые Американской академии неврологии.

«Наши коллеги заметили недавно, что лишний вес повышает вероятность выживания людей, переживших тяжелые болезни почек и сердца. Поэтому мы решили проверить, есть ли связь между ожирением и инсультами», - сказал Цзолу Лю из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Европейские и американские ученые выяснили, что ожирение помогает выжить в условиях реанимации с тяжелыми инфекционными заболеваниями. Также обладатели лишнего веса дольше живут при наличии сердечной недостаточности, пишет AAN.

Лю вместе с коллегами исследовал тысячу пожилых жителей Калифорнии, которые пережили сильное кровоизлияние в мозг. Оказалось, что люди с ожирением умирали на 62% реже, чем пациенты с нормальным весом. В это же время те, кто страдал худобой, восстанавливались после инсульта в полтора раза реже.

Ученые считают, что одной из причин такого влияния лишнего веса заключается в том, что у его обладателей резерв питательных веществ значительно больше, что помогает им выжить в экстренной для организма ситуации.

При этом в последние годы ученые находят все больше подтверждений тому, что лишний весь повышает нагрузку на опорно-двигательную систему организма, затрудняет метаболизм, может провоцировать появление сахарного диабета, а также является одной из причин рецидивов рака груди и старения мозга у женщин.