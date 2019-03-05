Отец Децла рассказал о заболевании сына

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, имел врожденное заболевание сердца – гипертрофическую кардиомиопатию. Именно это привело к острой сердечной недостаточности, в результате которой певец скончался, пишет РИА Новости.

Об официальной причине смерти в этот понедельник сообщил Следственный комитет. Острая сердечная недостаточность была вызвана у Децла вследствие осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы.

Толмацкий утверждает, что наличие этого заболевания выявили судмедэксперты. Оно может никак не проявляться и вызвать скоропостижную смерть в возрасте 30 лет.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер третьего февраля сразу после своего концерта в Ижевске. Врачи не смогли спасти жизнь 35-летнего музыканта.