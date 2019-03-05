Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предположил, что спецслужбам страны нравится его юмор. Так он прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего офиса в Киеве.

«Если служба безопасности или сотрудники - в общем, следствие покажет, кто это был - нас слушают и пишут, может быть, им просто нравится наш юмор?» - сказал Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Ранее в СБУ признали установку прослушки у Зеленского, однако заявили, что это никак не связано ни с одним из кандидатов в президенты.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что ему печально, что вместо обеспечения безопасности граждан в СБУ занимаются установкой прослушивающих устройств в его офисе.

Напомним, выборы главы государства Украины пройдут 31 марта. На данный момент лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, а рейтинг действующего лидера страны Петра Порошенко составляет всего 20% по данным опросов.

Ранее Зеленский обращался в Национальную полицию по поводу слежки за ним. Он уверен, что его преследовали сотрудники СБУ на 12 автомобилях в Одессе, а также в Киеве.