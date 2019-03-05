Россия зафиксировала три миллиона кибератак на свои IP-адреса из США

Всего за несколько дней Россия зафиксировала три миллиона кибератак на свои IP-адреса, которые велись из Соединенных штатов. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Никто не знает об этом, но это реальность. Должен я сказать сейчас, что США вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации?», - спросил Антонов во время выступления в экспертном центре Стимсона в Вашингтоне.

Он отметил, что хотел бы обсудить это с американскими коллегами, чтобы выяснить, кто же стоит за хакерскими атаками.

Также в ходе выступления Антонов рассказал, как может отреагировать Россия на размещение ракет США в Европе, и подчеркнул, что в данный момент мировая ситуация в сфере контроля над вооружениями находится в кризисе.