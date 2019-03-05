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Антонов рассказал о реакции России на размещение ракет США в Европе

Дарья Муромова
02:25 05.03.2019
Антонов утверждает, что в данный момент мировая ситуация в сфере контроля над вооружениями находится в кризисе.
Антонов рассказал о реакции России на размещение ракет США в Европе
© Фото: Bai Xueqi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В случае, если США разместят свои ракеты на европейской территории, Россия будет вынуждена расположить свои так, что они будут покрывать всю Европу, но этого необходимо избежать. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Мы очень обеспокоены тем, что после выхода США из ДРСМД могут быть размещены ракеты в Европе. Мы будем вынуждены развернуть наши ракеты, и вся территория Европы будет покрыта… И мы должны избежать такой ситуации», - заявил посол во время выступления на площадке Центра имени Генри Стимсона.

Антонов утверждает, что в данный момент мировая ситуация в сфере контроля над вооружениями находится в кризисе.

«Некоторые политики и генералы в Вашингтоне начинают думать о том, что в ядерной войне можно стать победителем. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал - победить в ядерной войне нельзя», - заявил Антонов.

Посол прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове и уточнил, что Россия заинтересована в ее урегулировании мирным способом, а также выразил готовность со стороны РФ работать с США по данному вопросу.

«Северная Корея является нашим соседом. Надеюсь, вы понимаете, что мы не заинтересованы в ракетных и ядерных вызовах российской безопасности вдоль нашей границы. Это означает, что поддерживаем мирное решение всех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня в этом регионе», - добавил Антонов.

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