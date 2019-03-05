Никто не забыт: имена погибших в боях подо Ржевом солдат увековечат в рамках создания мемориала

Фамилии нескольких десятков тысяч солдат, похороненных на территории Ржевского района, увековечат в рамках создания Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Они будут выбиты на стальных листах, которые разместят на дороге, ведущей к мемориальному комплексу. Об этом на совещании под председательством Владимира Мединского сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков.

«На входной группе будут установлены обратные уклоны, отделанные кортеновской сталью. На стальные листы методом перфорации будет нанесено 62 тысяч фамилий солдат, погибших в боях подо Ржевом и похороненных на территории Ржевского района», - сказал он.

По словам Баркова, высота букв составит шесть сантиметров, кроме того, фамилии будут перемежаться с изображениями героев, хранящихся в архивах.

«Чтобы нанести эти изображения и фамилии на сталь, потребуется три месяца. Данная технология в таком масштабе еще не использовалось», - подчеркнул исполнительный директор РВИО.

Кроме того, Александр Барков рассказал о создании на территории мемориального комплекса филиала Музея Победы. В павильоне площадью 200 квадратных метров появится выставочное пространство и кафе.

Первый камень в основание будущего памятника был заложен в ноябре 2018 года, тогда же объявили сбор пожертвований. Часть денег выделена из бюджета Тверской области, они будут вложены в проектирование и строительство инженерных коммуникаций. Архитектурную часть оплатит Минкультуры России из денег, представленных Музею Победы по программе «Культурная инициатива».

Кроме того, была принята резолюция об участии Союзного государства в финансировании создания Ржевского мемориала.

Создание Ржевского мемориала включено в Правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Открытие Ржевского мемориала запланировано на 9 мая 2020 года.