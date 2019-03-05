Огромный склад с древесиной полыхает в Казани: видео

В столице республики Татарстан горит склад с древесиной. В здании площадью 5,6 тысячи квадратных метров загорелось масло и древесный материал.

«В 23.30 четвертого марта поступило сообщение о горении внутри здания общей площадью 200 на 70 метров по адресу: город Казань, Московский район, улица Химическая, 21», - сообщил «Звезде» начальник пресс-службы республики Татарстан Андрей Родыгин.

В результате возгорания погибших и пострадавших нет. Для оперативного тушения ранг пожара поднят до третьего номера. На данный момент угрозы распространения пламени на соседние постройки нет.

Для тушения пожара привлечено 58 человек и 22 единиц техники, в том числе от МЧС России.