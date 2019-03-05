Медведев назвал условия сохранения газового транзита через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии визита в Люксембург дал интервью изданию Luxemburger Wort, в котором озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.

Председатель правительства отметил, что Москва готова сохранить транзит газа и после 2019 года, в случае, если заинтересованные компании достигнут договоренности, в том числе, будут предложены выгодные экономические и коммерческие параметры сделки. Вторым условием Медведев назвал стабильную политическую обстановку на Украине.

Ранее глава «Нафтогаза» предрек Украине полную потерю газового транзита. По словам Андрея Коболева, проект «Северный поток - 2» снизит необходимость в газотранспортной системе страны до нуля.