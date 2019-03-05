РФ призвала обнародовать предварительные итоги следствия по делу Скрипалей

Посольство России в Великобритании призвало местные власти огласить предварительные официальные итоги следствия по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Вновь призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные, результаты проведённых следственных действий», - сообщили в пресс-службе дипведомства.

В посольстве также отметили, что в СМИ Великобритании появляются противоречащие друг другу версии случившегося, что вводит в заблуждение общественность.

Ранее посольство РФ в Лондоне подготовило доклад «Солсбери: вопросы без ответов» к годовщине отравления Скрипалей. В данном материале приводится хронология случившегося и событий, последовавших после.