Индийский Су-30 сбил беспилотник Пакистана

Индийский истребитель Су-30 над северным штатом Раджастан сбил беспилотник, который был запущен с территории Пакистана.

По данным агентства ANI, дрон вошел в воздушное пространство Индии примерно в 12 часов дня в районе города Биканер. Вскоре после обнаружения его сбили. Обломки упали на пакистанской территории.

ВВС Индии пока никак не комментируют данный инцидент.

Напомним, 27 февраля произошло воздушное сражение, в котором участвовали восемь индийских и 24 пакистанских самолета. В результате ВВС Индии помещали авиации Пакистана нанести удары по подконтрольной Нью-Дели территории Кашмира.

Это был первый массовый воздушный бой между двумя странами со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года.