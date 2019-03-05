Индийский Су-30 сбил беспилотник Пакистана
ВВС Индии пока никак не комментируют данный инцидент.
© Фото: Ministry of Defence, Government of India, Facebook
Индийский истребитель Су-30 над северным штатом Раджастан сбил беспилотник, который был запущен с территории Пакистана.
По данным агентства ANI, дрон вошел в воздушное пространство Индии примерно в 12 часов дня в районе города Биканер. Вскоре после обнаружения его сбили. Обломки упали на пакистанской территории.
ВВС Индии пока никак не комментируют данный инцидент.
Напомним, 27 февраля произошло воздушное сражение, в котором участвовали восемь индийских и 24 пакистанских самолета. В результате ВВС Индии помещали авиации Пакистана нанести удары по подконтрольной Нью-Дели территории Кашмира.
Это был первый массовый воздушный бой между двумя странами со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года.