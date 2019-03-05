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Самолет из Пекина в Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре: кадры с места

Наталья Вальханская
01:06 05.03.2019
Все службы аэропорта обеспечили благополучное приземление самолета.
Самолет из Пекина в Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре: кадры с места
© Фото: natik8732, denis__demidov, Instagram

Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в городе Анадырь. Как сообщили в Росавиации причиной экстренного приземления стало срабатывание пожарной сигнализации в багажном отсеке.

На борту Boeing 777 находились 188 пассажиров и члены экипажа. Эвакуация проводилась по надувным трапам, после чего всех людей доставили от самолета до аэровокзала. Никто из находившихся на борту лайнера не пострадал.

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«Все службы аэропорта обеспечили благополучное приземление самолета», - цитирует сообщение Росавиации ТАСС.

В настоящее время решается вопрос о размещении пассажиров рейса в транзитной зоне аэропорта и в гостиницах Анадыря. Росавиация связалась с руководством AirChina, чтобы выяснить, когда прилетит резервный самолет.

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