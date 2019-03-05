Самолет из Пекина в Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре: кадры с места

Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в городе Анадырь. Как сообщили в Росавиации причиной экстренного приземления стало срабатывание пожарной сигнализации в багажном отсеке.

На борту Boeing 777 находились 188 пассажиров и члены экипажа. Эвакуация проводилась по надувным трапам, после чего всех людей доставили от самолета до аэровокзала. Никто из находившихся на борту лайнера не пострадал.

«Все службы аэропорта обеспечили благополучное приземление самолета», - цитирует сообщение Росавиации ТАСС.

В настоящее время решается вопрос о размещении пассажиров рейса в транзитной зоне аэропорта и в гостиницах Анадыря. Росавиация связалась с руководством AirChina, чтобы выяснить, когда прилетит резервный самолет.