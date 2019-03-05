В Минприроде объяснили, почему судьба узников «китовой тюрьмы» в Приморье не решена

В Минприроды рассказали, что специалисты рассматривают два сценария развития событий с животными, которые оказались узниками «китовой тюрьмы» в Приморском крае. Белух и косаток, во избежание стресса от вольной жизни, могут отправить в океанариумы. Требования к содержанию млекопитающих там достаточно высокие, а условия позволят им прийти в себя и вернуться к полноценной жизни.

Еще один вариант - основной - выпустить их в Охотское море, но сделать это прямо сейчас не получится.

«Это северные животные, поэтому выпускать нужно в то место, откуда они произошли, а это, возможно, Охотское море, северная его часть, которая в настоящее время, по большому счету, покрыта льдом. Поэтому, если мы говорим о выпуске этих животных, то он может быть произведен в летний период, когда данное море, Охотское, будет освобождено ото льда», - заявил директор департамента госрегулирования в сфере ООПТ и Байкальской территории Алексей Титовский.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что в Кремле ждут ясности в вопросе о судьбе белух и косаток из «китовой тюрьмы». В это же время из бухты Средняя приходят тревожные новости - на коже млекопитающих обнаружены пятна, что говорит об опасном инфекционном заболевании.