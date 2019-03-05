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Убийцам борца Юрия Власко вынесли приговор

Дарья Муромова
00:39 05.03.2019
Мункуеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Санжиеву - 16,5 лет, а Бадмаеву - 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
© Фото: vlasko_ura, Instagram

Верховный суд республики Бурятия вынес приговор троим виновным в убийстве российского борца Юрия Власко.

Евгения Мункуева и Антона Санжиева признали виновными по статье «убийство, совершенное группой лиц», а Евгению Бадмаеву, их соучастника, помимо указанной статьи также вынесен приговор по ч.1 ст. 318 УК РФ «угроза применения насилия в отношении представителя власти», говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Мункуеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Санжиеву - 16,5 лет, а Бадмаеву - 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, трагедия произошла 29 июля 2017 года. Тогда двукратный победитель первенства Европы среди юниоров по вольной борьбе Юрий Власко отдыхал на Байкале около села Горячинск. Его знакомый попросил помочь разобраться в конфликте, который произошел накануне в ночном клубе с группой молодых людей. Власко пришел к озеру, где собралась толпа местных жителей, среди которых были Мункуев, Санжиев и Бадмаев. Именно они сразу после начала «переговоров» напали на спортсмена: Манкуев удалил Власко ножом в сердце, Санжиев нанес множество ударов металлическим прутом по голове, а Бадмаев открыл огонь из травматического пистолета по стоявшим рядом людям.

Нападавшие попытались скрыться с места трагедии, но их задержали и заключили под стражу. Власко скончался на месте от полученных травм.

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