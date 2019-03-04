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Человечеству предрекли медленную «смерть в кипятке»

Дарья Муромова
23:58 04.03.2019
Из-за частых повторений погодных аномалий люди перестали их замечать.
Человечеству предрекли медленную «смерть в кипятке»
© Фото: pixabay.com

Возросшее количество частых климатических аномалий привело к тому, что люди стали менее остро реагировать на изменения погодных условий и перестали воспринимать их как экстремальные. Эту тенденцию установила группа ученых из США и Канады.

Исследователи сравнили этот процесс с лягушкой в кипятке. Если земноводное резко поместить в емкость с горячей водой, она сразу выскачет. А если лягушка попадет в медленно нагревающуюся жидкость, она ничего не почувствует и погибнет.

Относительно человечества это означает, что люди перестанут адекватно оценивать перемены климата и не смогут прогнозировать его негативные последствия, пишет Sciencealert.

Исследователи проанализировали более двух миллионов постов американцев в соцсетях за период с 2014 по 2016 годы на тему погоды. Оказалось, что из-за частых повторений погодных аномалий люди перестали их замечать.

При этом, как отмечают ученые, ограниченность человеческой памяти также может сыграть с людьми злую шутку: например, из-за глобального потепления нормальные зимние температуры будут ощущаться как экстремально низкие.

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