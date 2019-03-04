Опубликован полноценный трейлер кинокомикса «Шазам!»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила полноценный трейлер нового фильма «Шазам!» о супергерое после серий тизеров и рекламных роликов. В него вошли кадры, которые ранее видели зрители - например, спасение девушки и ограбление магазина.

Картину сняли на основе серий комиксов DC. Главный герой, подросток Билли Бэтсон, получает невероятные способности после того, как выкрикивает: «Шазам!». Он превращается в супергероя, известного как Капитан Марвел. Он обладает огромной силой, может самоисцеляться и обходиться без кислорода, перемещаться со сверхскоростью и многое другое. По сюжету герою предстоит сразиться с главным злодеем - доктором Тадеушем Сиваной.

В главных ролях Закари Ливай, Эшер Эйнджел и Марк Стронг. Российская премьера картины назначена на четвертое апреля 2019 года.