Forbes назвал самую богатую женщину в мире

Эксперты журнала Forbes назвали имя богатейшей женщины в мире. Ею признана наследница компании L'Oréal Франсуаза Беттанкур Майерс.

Состоянии 65-летней внучки основателя косметической империи L'Oréal оценивается в 49,3 миллиарда долларов. Сейчас она является главой L'Oréal, и входит в совет директоров компании с 1997 года.

В общем рейтинге Forbes Франсуаза Беттанкур Майерс занимает 15-ю строчку в списке. Его полный вариант должен быть опубликован 5 марта.

Дедушка Франсуазы, Эжен Шуллер, известен, как изобретатель краски для волос.