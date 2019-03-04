Forbes назвал самую богатую женщину в мире
По данным издания, ее состояние оценивается в 49,3 миллиарда долларов.
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Эксперты журнала Forbes назвали имя богатейшей женщины в мире. Ею признана наследница компании L'Oréal Франсуаза Беттанкур Майерс.
Состоянии 65-летней внучки основателя косметической империи L'Oréal оценивается в 49,3 миллиарда долларов. Сейчас она является главой L'Oréal, и входит в совет директоров компании с 1997 года.
В общем рейтинге Forbes Франсуаза Беттанкур Майерс занимает 15-ю строчку в списке. Его полный вариант должен быть опубликован 5 марта.
Дедушка Франсуазы, Эжен Шуллер, известен, как изобретатель краски для волос.