Весна в Москву придет 8 марта

В столице и Московской области 8 марта ожидается потепление до +8 градусов, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что погода будет изменчивой и уже 4 марта в Москве начнется потепление. Во вторник, 5 марта, ожидается температура от +3 до +5, а по области до +6 градусов.

В ночь на 6 марта и утром будет около ноля градусов, но уже днем начнется похолодание, так что к вечеру температура упадет до -12 градусов. Ожидается сильный ветер и гололедица. На следующий день, 7 марта, днем столбики термометров покажут -1.. -3 градусов.

По словам Вильфанда, в Международный женский день придет оттепель. Днем 8 марта в Москве будет от 3 до 8 градусов тепла.

«Это по-настоящему весеннее тепло», - сказал метеоролог.

Оттепель, по его словам, продлится до 9 марта.

Напомним, с 4 по 10 марта в России также празднуется масленичная неделя.