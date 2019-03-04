Круче GTA: погоня за пьяным водителем в Саратове попала на видео

Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении жителя города Саратов по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни или здоровья).

31-летний мужчина был задержан 5 февраля сотрудниками ДПС Ленинского района города Саратов. Инспекторы несли службу на проспекте 50-летия Октября, когда автомобиль ВАЗ 2110, увидев экипаж ДПС, совершил разворот на полосу встречного движения и попытался скрыться.

«Сотрудники ДПС организовали преследование за автомобилем ВАЗ 2110, водитель которого не выполнил законные требования полиции об остановке. В результате преследования водитель 1987 года рождения совершил наезд на сотрудника ДПС, который получил травмы. В ходе дальнейшего преследования водитель был задержан», - рассказала инспектор отделения пропаганды ОГИБДД по городу Саратов Гульнара Курмакаева.

Как выяснилось, 31-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина уже привлекался ранее к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.