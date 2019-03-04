Минобороны РФ: по вине США заблокирован выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» фактически блокирован по вине американской стороны, не пропускающей автобусы для эвакуации беженцев. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Американская сторона, добавил он, отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе.

По его словам, в целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан» для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания было налажено функционирование гуманитарного коридора, а также мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также были направленны специально сформированные колонны автобусов.

При этом власти Сирии гарантировали обеспечение безопасности временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, отметил Купчишин.

Также продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Хамрат и Акч-Баэр, а также окрестностей населенных пунктов Джуб-Эз-Зарур (два раза), Аль-Кала и Кульджок (три раза) провинции Латакия», - сказал генерал-майор.

Купчишин напомнил, что продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев.

«По состоянию на 3 марта 2019 года восстановлено 31 324 жилых дома, 142 медицинских и 822 образовательных учреждения. Отремонтировано 1015,6 км автомобильных дорог», - уточнил он.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 3 марта 2019 года возвратилось 225 295 человек.