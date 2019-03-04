Трамп продлил санкции в отношении России на год

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на еще один год срок действия антироссийских санкций, введенных из-за украинского кризиса. Об этом говорится в уведомлении Белого дома, опубликованном в Федеральном реестре.

Уточняется, что ограничительные меры, которые ввел предыдущий президент США Барак Обама в 2014 году, продолжат действовать после 6 марта в течение года. Как отметил Трамп, действия России представляют «неординарную и чрезвычайную угрозу» интересам нацбезопасности и внешней политике США.

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США», - сказано в пояснительной записке.

При этом в уведомлении говорится, что «действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности». Отмечается, что это способствует «незаконному присвоению ее активов».

Американский лидер добавил, что он решил, что все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2019 года». Таким образом, Дональд Трамп продлил действие указа 13660 от 2014 года, объявленного Бараком Обамой, до 6 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что Германия поддержала очередные санкции против России, о чем заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности.